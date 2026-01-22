La Fiorentina segue Maldini, CorSport: "Servono 15 milioni"

La Fiorentina continua a pensare a Daniel Maldini. Secondo il Corriere dello Sport - Stadio nel caso in cui partisse Fortini, per il quale la richiesta è di 15-20 milioni, servirebbe un nuovo esterno d’attacco perché Parisi tornerebbe a fare il terzino. In questo senso - si legge - piace tanto Daniel Maldini, il cui procuratore, lo stesso di Brescianini, è in ottimi rapporti col direttore sportivo Goretti. Maldini è un obiettivo dai tempi di Pradè e potrebbe tornare di moda. Ma serviranno 15 milioni di euro visto che ha ancora tre anni di contratto.