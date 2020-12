PRANDELLI, Oggi ha visto l'allenamento da remoto

Seduta molto intensa, quella di oggi in casa Fiorentina. Due ore complessive, suddivise in lavoro tra palestra e campo da gioco, con mister Prandelli che per sua fortuna ha potuto almeno assistere all'allenamento da remoto, dall'isolamento domiciliare che sta vivendo a causa della sua recente positività al Coronavirus, e grazie a un'app di video-chiamata e attraverso le telecamere presenti al Centro Sportivo Davide Astori, ha visto con i suoi occhi l'evoluzione della seduta.