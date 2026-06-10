Porte girevoli sugli esterni per la Fiorentina: la situazione di Dodo è in evoluzione
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Il Corriere dello Sport fa il punto anche sulle uscite di casa Fiorentina, concatenate ovviamente al mercato in entrata: ad esempio sugli esterni di difesa, la ricerca di un terzino è legata agli addii, prossimi, degli attuali esterni. Come Dodo, che la Fiorentina spererebbe di cedere già a giugno per rientrare nella chiusura dell’esercizio economico. La sua valutazione nonostante il contratto in scadenza nel 2027 è di almeno 15 milioni.
Se il divorzio col brasiliano non si consumerà entro la fine di agosto, è già pronto il rinnovo annuale previsto da un gentlemen agreement mirato a evitare tensioni reciproche. Ai saluti anche Robin Gosens, messo sul mercato, e Niccolò Fortini, in scadenza.
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