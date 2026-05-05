Polverosi sul CorSport: "Una Fiorentina debole dentro e brutta fuori"

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Sul Corriere dello Sport - Stadio è presente un fondo a cura di Alberto Polverosi a proposito di Roma-Fiorentina: "Pure i viola, alla fine, hanno qualcuno da ringraziare: meno male che la Cremonese c’è. Dieci minuti, i primi, tanto è stata in campo la squadra di Vanoli. […] Viola annientati in mezz’ora. La Roma è forte dentro e bella fuori, la Fiorentina è debole dentro e brutta fuori.

La partita di ieri è la sintesi perfetta della stagione di queste due squadre. Quando la Roma ha alzato il volume del suo gioco, la Fiorentina è rimpicciolita fino a sparire dalla scena. Sarebbe stato difficile anche per le difese più forti della Serie A reggere l’urto di Malen, Koné e Wesley, ma di sicuro quella dei viola è stata di una fragilità spaventosa. […] Sintesi numerica: la Fiorentina ha preso 20 gol da palla inattiva (record in A), 8 su calcio d’angolo (peggio solo Genoa e Torino) e 13 di testa (altro record)".