Polverosi sul CorSport: "I viola hanno un piede e mezzo in Serie A"

vedi letture

Il giornalista, Alberto Polverosi, ha scritto un fondo per il Corriere dello Sport - Stadio a proposito di Fiorentina-Lazio: "La vera partita della Lazio si giocherà fra dieci giorni, quella della Fiorentina si giocava invece ieri sera. La differenza era questa, la Lazio con la mente rivolta alla semifinale di Coppa Italia, la Fiorentina alla salvezza e alla fine la partita ha dato ragione a chi ne aveva più bisogno. Già le premesse, con le sconfitte di Lecce e Cremonese, erano incoraggianti per i viola, ma staccarsi di altri due punti e spedire le due rivali a -8 è come sentirsi con un piede e mezzo ancora in Serie A. […]

Dall’inizio del 2026, la Fiorentina ha fatto 26 punti su 35 totali, delle ultime 8 partite ne ha perse una sola e ne ha vinte cinque. Ma soprattutto la faccia di questa squadra è diversa, almeno in campionato. Giovedì sera, a Londra, era sembrata pallida, inconsistente, lenta e fragile, aveva preso tre gol quasi senza fiatare. Ieri tutta un’altra cosa. Sia chiaro, niente di eccezionale, però dentro la Fiorentina c’era il senso di squadra, c’erano la voglia, la rabbia, la determinazione di non subire il gol del pareggio. Si è difesa e lo ha fatto bene. Per il gioco ripasseremo il prossimo anno”.