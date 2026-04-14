Zetti sulla Nazione: "Grazie a Vanoli, salvezza a portata di mano"

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Cosimo Zetti, giornalista, ha commentato per La Nazione la vittoria di ieri della Fiorentina contro la Lazio: “Rialzare la testa, mettersi alle spalle la figuraccia di Londra e sfruttare l’occasione. E se la missione Europa sembrerebbe compromessa, quella salvezza comincia davvero a prendere forma. Mattoncino dopo mattoncino, quell’obiettivo che le statistiche ritenevano impossibile, è ormai a portata di mano.

La gara di Lecce potrebbe mettersi una pietra sopra, farci dimenticare una stagione sofferta, logorante e travagliata, una stagione fatta di alti, bassi, paure, improvvisi rilanci e nuovi improbabili tonfi. Vanoli l’aveva detto: ci vorrà tempo, servirà pazienza, la salvezza va costruita a piccoli passi, come la costruzione di un fortino marchiato Lego. Aveva ragione e, indipendentemente da quello che sarà il futuro del tecnico viola, è giusto riconoscergli il merito di aver rimesso in sesto una barca che faceva acqua da tutte le parti”.