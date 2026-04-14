Poesio sul CorFio: "Per una volta la Fiorentina fa il suo dovere"

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Sul Corriere Fiorentino è presente un fondo a cura di Ernesto Poesio a proposito di Fiorentina-Lazio: “La quasi salvezza della Fiorentina arriva in un Franchi reso mezzo deserto da una stagione che ha sfinito chiunque abbia a cuore la maglia viola, sotto una pioggerella fine a rendere se possibile tutto ancora più malinconico. D’altronde non può e non dovrebbe essere tempo di grandi festeggiamenti, nonostante i viola abbiano fatto per una volta il proprio dovere senza fallire quel match point che Lecce e Cremonese con le loro rispettive sconfitte avevano servito su un piato d’argento.

A risolvere la pratica Lazio ci ha pensato Robin Gosens, tanto protagonista in positivo nella scorsa stagione quanto in difficoltà da settembre a oggi. Un colpo di coda, o d’orgoglio, del tedesco che non ha certo mai fatto mancare la sua professionalità, ma che in questo disgraziato campionato ha attraversato più di un momento difficile”.