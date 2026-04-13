La Curva Fiesole annuncia: "Coreografia giovedì al Franchi. Le istruzioni"

La Curva Fiesole annuncia: "Coreografia giovedì al Franchi. Le istruzioni"FirenzeViola.it
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Ieri alle 23:30Primo Piano
di Redazione FV

Pochi minuti dopo il fischio finale di Fiorentina-Lazio, la Curva Fiesole attraverso i propri canali social ha annunciato una coreografia per giovedì, in vista della gara di ritorno di Conference League contro il Crystal Palace. Queste le indicazioni della curva: 

1. VERRANNO CONSEGNATE DELLE BANDIERINE ALL’INGRESSO DI OGNI SETTORE DELLO STADIO

2. ALL’INGRESSO, AIUTATECI CON UN’OFFERTA LIBERA AI RAGAZZI DELLA RACCOLTA PER SOSTENERE LA SCENOGRAFIA ECONOMICAMENTE

3. LA SCENOGRAFIA VIENE SU CON L’INNO DELLA CONFERENZA E MANTENUTA SU FINO A DISPOSIZIONI DEI LANCIASTORI

4. DURANTE LA SCENOGRAFIA NON DEVONO ESSERE ALZATI ALTRI VESSILLI O SCIARPE