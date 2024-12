PISANU A RFV, Quarta? Avrei rischiato un giovane

FirenzeViola.it

L'ex centrocampista del Cagliari Andrea Pisanu è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare della sfida di domenica tra i sardi e la Fiorentina al Franchi, a partire dall'utilizzo di Quarta a centrocampo: "Non sappiamo cosa vede Palladino negli allenamenti, è sicuramente adattato perché lo abbiamo visto in difficoltà perché gli spazi e la visione del campo sono differenti. Ma in passato è già accaduto, ma va fatto gradulamente e con la convinzione del giocatore. Non mi è sembrato a suo agio in quel ruolo e gli avversari vanno a cercare il punto debole e mercoledì lui era uno di questi. Però la Fiorentina era in emergenza ma in Coppa si può rischiare anche un giovane che fa quel ruolo invece di adattare un giocatore".

Beltran può fare il Bove o lo può fare Sottil? "Io auguro a Bove di tornare a giocare presto, ma va trovato una soluzione, i due giocatori possono fare quel lavoro. Poi vediamo cosa succede da qui a gennaio e come si adattano altri giocatori, se si vede che la Fiorentina è in difficoltà senza Bove si deve cercare qualcun altro sul mercato".

