Pisa, piacciono Nzola e Ikoné. Sull'angolano anche Genoa e Parma: il punto sulle uscite

In questo avvio di ritiro non c'è stato spazio per tutti i giocatori della Fiorentina. Agli ordini di Pioli ha lavorato infatti un gruppo che non comprendeva tutti gli elementi attualmente in rosa, con alcuni che si sono sempre allenati a parte in quanto considerati fuori dal progetto e quindi in partenza. Come Sabiri e Infantino, che al pari di Brekalo (ancora non arrivato al Viola Park) è improbabile possano avere nuove chance a Firenze. Diversi interessi li ha avuto invece Nzola, su cui si sono mosse Genoa e Pisa, ma anche il Parma si è interessato. Situazioni per il momento di prestito, sullo sfondo qualcosa di arabo che per ora non attrae l’attaccante angolano. E poi Ikoné: di rientro da un discreto prestito al Como che ha acceso l’interesse di un paio di club neopromossi come Cremonese e Pisa. Se la Fiorentina dovesse decidere di ri-cederlo in prestito potrebbero essere due candidate credibili.

Su Barak invece non si registrano novità, il ceco desidererebbe continuare la carriera in maglia viola ma per la dirigenza resta un esubero da piazzare, senza però aver ricevuto offerte. Intanto Valentini continua ad allenarsi al Viola Park in attesa del via libera per tornare al Verona. La trattativa è tutto sommato definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 3-4 milioni e il 50% sull’eventuale futura rivendita in favore della Fiorentina. A riportare il tutto è La Nazione.