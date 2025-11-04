Dagli inviati
Pioli in panchina a Mainz? Lo stallo continua. E domani potrebbe essere protagonista in conferenza
FirenzeViola.it
Stefano Pioli ancora sulla panchina della Fiorentina? Dopo quanto accaduto domenica al Franchi, con la sconfitta contro il Lecce e la feroce contestazione della piazza, sembrava fantascienza, invece in queste ore rimangono delle possibilità di rivederlo a guidare i viola. Lo potrebbe fare a Mainz, nella sfida di Conference in programma giovedì.
Ci sono infatti poco più di 48 ore e lo stallo Pioli rimane, con la società che ancora non è riuscita a trovare un accordo per la separazione col tecnico emiliano. Se le cose andranno per le lunghe quindi, Pioli avrà ancora il giglio sul petto, almeno per i prossimi giorni: da protocollo Uefa, in caso di permanenza, l'allenatore sarà obbligato a presentarsi in conferenza stampa domani.
Pubblicità
Primo Piano
Serve un Ds che non sbagli l’allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funzionadi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Serve un Ds che non sbagli l’allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funziona
Copertina
Dagli inviatiPioli in panchina a Mainz? Lo stallo continua. E domani potrebbe essere protagonista in conferenza
Mario TeneraniUna squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diesse
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com