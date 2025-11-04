Giorgetti: "L'idea Roberto D'Aversa può tramontare"

Giorgetti: "L'idea Roberto D'Aversa può tramontare"FirenzeViola.it
Angelo Giorgetti, giornalista e opinionista, ha fornito poco fa un aggiornamento importante riguardo al futuro della panchina della Fiorentina, attualmente affidata a Daniele Galloppa dopo l'esonero ufficializzato in mattinata con Stefano Pioli. Stando a quanto da lui riportato sui propri profili social, ci sarebbe il forte sospetto che l'accordo che la Fiorentina sembrava aver trovato con Roberto D'Aversa possa saltare. Resta dunque tutto aperto sul fronte del nuovo allenatore viola. 