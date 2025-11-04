Ufficiale Capparella guiderà la Fiorentina Primavera contro il Legia Varsavia

È stata confermata la nostra indiscrezione di questa mattina riguardo al futuro della panchina della Fiorentina Primavera. A guidare i ragazzi viola e a sostituire Daniele Galloppa, promosso ormai come noto alla guida ad interim della prima squadra, sarà Marco Capparella, tecnico dell'U18 viola. Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina.

"ACF Fiorentina comunica che, in occasione della partita di ritorno di UEFA Youth League contro il Legia Varsavia, in programma mercoledì 5 novembre, la guida tecnica della Fiorentina Primavera sarà affidata a Mister Marco Capparella e al suo staff".