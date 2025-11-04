CorSport, tramonta D'Aversa. È corsa a due tra Nesta e Vanoli per il post Pioli

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina, dopo attente riflessioni, avrebbe deciso di non puntare su Roberto D'Aversa come successore di Pioli in panchina: il profilo non avrebbe riscontrato il gradimento della piazza e, per evitare ulteriori proteste, si sarebbe abbandonato la pista. In lista a questo punto sono rimasti i nomi di Alessandro Nesta e Paolo Vanoli, entrambi attualmente svincolati dopo le esperienze sulle panchine del Monza e del Torino.