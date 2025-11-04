Serie A, Galloppa è già il terzo allenatore ad interim di questo avvio di campionato

Daniele Galloppa, promosso ufficialmente poco fa come nuovo allenatore della Fiorentina, dopo l'esonero di Stefano Pioli, è il terzo 'tecnico ad interim' del campionato. Prima dell'ex tecnico della Primavera viola la stessa sorte è toccata, in ordine temporale, sia a Brambilla con la Juventus, che ha sostituito temporaneamente l'esonerato Tudor, sia alla coppia Murgita-Criscito, che proprio ieri ha preso il posto al Genoa di Vieira.

Entrambe le esperienze sono comunque ben auguranti, con Brambilla che ha battuto in casa l'Udinese prima di lasciare il comando a Spalletti, e con il duo Murgita-Criscito che ieri sera ha avuto la meglio sul campo del Sassuolo. A Galloppa toccherà invece l'esordio in una gara europea, visto che tra due giorni la viola giocherà in Germania contro il Mainz con l'obiettivo di dar seguito ai primi due successi conquistati nel girone di Conference League. Non sarà facile vista la forza dell'avversario e tutto il caos che ruota attorno al mondo viola in queste ore, ma i precedenti sono quelli giusti.