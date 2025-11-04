Roma, lesione muscolare per Paulo Dybala: ecco i tempi di recupero
Paulo Dybala ha riportato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato terapia e si stima un recupero di tre settimane. A Trigoria - nonostante il ko - tirano un sospiro di sollievo perché si pensava potesse essere più grave. Dopo la sosta si valuterà se provare a farlo rientrare con la Cremonese o con il Napoli, l'obiettivo della Roma e del giocatore è averlo a disposizione per la sfida contro la squadra di Conte. (ANSA).
Serve un Ds che non sbagli l'allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funziona
Una squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diesse
