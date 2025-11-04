Roma, lesione muscolare per Paulo Dybala: ecco i tempi di recupero

Paulo Dybala ha riportato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato terapia e si stima un recupero di tre settimane. A Trigoria - nonostante il ko - tirano un sospiro di sollievo perché si pensava potesse essere più grave. Dopo la sosta si valuterà se provare a farlo rientrare con la Cremonese o con il Napoli, l'obiettivo della Roma e del giocatore è averlo a disposizione per la sfida contro la squadra di Conte. (ANSA).