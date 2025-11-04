Una piattaforma di simulazione calcistica crede ancora nella Fiorentina
Secondo Football Meets Data, piattaforma avanzata di analisi e simulazione calcistica, la Fiorentina, nonostante l'ultima posizione in classifica e le zero vittorie conquistate dopo 10 giornate, avrebbe ancora ampie possibilità di salvarsi. Il loro modello, infatti, ha previsto che la squadra gigliata possa arrivare addirittura in 12° posizione, con un punteggio finale stimato di 46 punti e una possibilità di retrocedere solo del 5%. Una buona simulazione a cui aggrapparsi, visto il complicatissimo momento che sta vivendo la Fiorentina.
