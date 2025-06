Pioli-Fiorentina, Tuttosport scrive: "C'è voglia di aprire un ciclo insieme"

Anche per Tuttosport, per Stefano Pioli alla Fiorentina è solo questione di dettagli (e di tempo). Il quotidiano torinese sottolinea come delle prime 8 classificate nell'ultimo campionato la Viola sia l'unica che non ha ancora l'allenatore. Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Lazio e Milan si sono già tutte accasate, confermando chi le ha guidate nella stagione appena conclusa o sostituendo chi ha lasciato. I viola invece, dopo le dimissioni improvvise di Raffaele Palladino al quale pure era stato prolungato poche settimane prima il contratto fino al 2027, con il presidente Rocco Commisso che giusto il giorno prima dello strappo aveva parlato di lui definendolo «un figlio», continuano ad avere la panchina vacante.

Panchina vacante ma prenotata da Pioli, convinto a mantenere la parola data e a tornare a Firenze, dove ha giocato dal 1989 al 1995 e allenato, dal 2017 al 2019, affrontando fra l'altro il dramma della scomparsa di Astori. L’obiettivo è aprire un ciclo assieme provando a a far compiere alla Fiorentina quel salto, magari lottando fino alla fine per un posto in Champions, invocato da tempo dalla piazza che ha sigillato l’annata in aperta contestazione. Di qui la necessità di un tecnico esperto, solido, con un curriculum importante, in grado di portare equilibrio e riconosciute capacità professionali e gestionali.