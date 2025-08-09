Dagli inviati Pioli fa il bilancio: "Stiamo lavorando bene, gruppo disponibile ma dobbiamo alzare il livello"

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato alla fine della gara con il Manchester United. Ecco le sue parole: "La sensazione è che stiamo lavorando bene e c'è un gruppo disponibile e recettivo anche se ovviamente dobbiamo migliorare in diverse cose ma l'importante è il gruppo serio volenteroso e unito. Dobbiamo lavorare per alzare il livello soprattutto mentale perché saremo impegnati tra 10 giorni, e sarà un impegno importante e complicato".

Come sta Mandragora e la squadra in vista della Conference? "Peccato per Mandragora che ha avuto un trauma contusivo al ginocchio e che gli ha fatto perdere un po' di lavoro ma sta recuperando. Gli altri hanno lavorato bene, la squadra riesce a riconoscere alcune situazioni anche se siamo all'inizio. Non dobbiamo soffermarci troppo su questa partita perché la prossima sarà diversa. Ho visto la sfida delle avversarie di Conference e la squadra ucraina gioca bene, sarà una prova dura ma cercheremo di lavorare per presentarci bene".

Impressioni su Sohm: "Ha motore, qualità senso del gioco e dell'inserimento, ha le caratteristiche per fare bene dentro i nostri principi di gioco. Mi è piaciuto come si è mosso, tutta la squadra ha sofferto ma si è mossa bene in tutte e due le fasi"

La rosa a che punto è ora? "Non siamo tanto distanti da quello che ho detto all'inizio. Il discorso lo dobbiamo fare tra di noi ma se inseriremo dei giocatori devono avere caratteristiche puntuali"

Idee più chiare sui singoli? "La conoscenza più approfondita ci permette di avere idee più chiare".

Dzeko e Kean possono giocare insieme e serve un vice Kean? "Possono giocare insieme ma vanno migliorati dei meccanismi comunque non giocheremo sempre così ma abbiamo più situazioni offensive e avere più situazioni è necessario per essere più efficaci a seconda delle partite. Se serve un vice Kean? Può darsi. A livello di caratteristiche solo Kean è in grado di andare in profondità".