CSC Flash: si allontana Disasi. Sondaggio per Joao Mario della Juventus
Torna l'appuntamento con "CSC Flash" del pomeriggio, con le ultime notizie in pillola sul calciomercato della Fiorentina.
A centrocampo
Hans Nicolussi Caviglia è pronto a diventare un giocatore del Parma: si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto a salvezza raggiunta dai ducali. La Fiorentina dovrà dunque prendere un sostituto, un centrocampista muscolare e il profilo può essere Mangala, come caratteristiche, anche se la pista è fredda. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Magassa del West Ham che ha un contratto fino al 2031 anche se la Fiorentina preferisce optare per altre piste.
In difesa
Fiorentina alla ricerca di un difensore, sfuma Disasi che piace alla Fiorentina ma che preferisce giocarsi le sue chance al Chelsea visto il contratto fino al 2029.
Esterno
C'è stato un sondaggio per Joao Mario, esterno d'attacco della Juventus che lo vorrebbe cedere però con un obbligo di riscatto. Sul giocatore non manca la concorrenza.
