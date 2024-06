PIERO PELÙ, Non smetterò mai di ringraziare Italiano

FirenzeViola.it

Il grande rocker Piero Pelù in una lunga intervista rilasciata a spettacolo.eu ha parlato della sua vita ma anche della Fiorentina: "Come hai vissuto la finale persa in Conference League? Giocare una finale esprimendo così poco gioco ti può al massimo portare ai calci di rigore e questa non mi sembra una filosofia troppo positiva. Italiano ha fatto un grandissimo lavoro con noi e non finirò mai di ringraziarlo perché abbiamo rivisto finalmente un bel gioco e mi auguro che il futuro possa essere ancora più creativo. Palladino? Non commento, a ognuno il suo mestiere".