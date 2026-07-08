La Fiorentina sempre su Koleosho, ma studia le alternative: ecco i nomi

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La Fiorentina continua a lavorare per portare in viola Luca Koleosho, ma la concorrenza del Paris FC ha complicato la trattativa con il Burnley. Il club inglese, inizialmente favorevole all'offerta da circa 10 milioni di euro presentata dai viola, starebbe infatti valutando una proposta economicamente più vantaggiosa arrivata dalla Francia. Da Firenze, però, scrive il Corriere dello Sport non sono previsti rilanci significativi: al massimo potranno essere aggiunti alcuni bonus, perché la linea della società resta quella di non partecipare ad aste. A favorire la Fiorentina potrebbe essere la volontà dello stesso giocatore, che dopo aver preso in considerazione un ritorno al Paris FC avrebbe aperto con convinzione al trasferimento alla corte di Fabio Grosso.

L'esterno classe 2004 resta uno degli obiettivi principali per completare il 4-3-3 del nuovo tecnico viola, che necessita di rinforzi sulle corsie offensive. La Fiorentina, però, guarda anche ad altri profili di livello: nel mirino ci sono Johan Bakayoko e Cristian Volpato, operazioni economicamente più impegnative rispetto a quella per Koleosho. Sullo sfondo resta anche il nome di Noa Lang, anche se al momento l'esterno rientra pienamente nei piani del Napoli e rappresenta più un sogno che una trattativa concreta. Intanto gli investimenti già effettuati dimostrano la volontà della proprietà di sostenere il mercato, pur mantenendosi nei parametri economici del club.