Piccoli, dopo i 77 minuti di Torino oggi ci sarà l'esame Franchi

Il Corriere dello Sport nelle sue pagine dedicate alla sfida del Franchi di questa sera si concentra su Roberto Piccoli. L'ex Cagliari dopo i 77 minuti giocati a Torino farà di nuovo coppia con Kean. Una seconda chance per il duo offensivo che Pioli vuole trasformare nell'arma in più della sua squadra. Una soluzione, quella della doppia prima punta, che ha preso spazio anche nell'opinione pubblica dopo le ottime prestazioni del tandem Kean-Retegui in nazionale.

Vero, l'ex Atalanta e Piccoli sono giocatori con caratteristiche diverse, ma sempre di prime punte che vivono in funzione del gol si tratta. E quindi stasera contro i campioni d'Italia in carica del Napoli davanti ci saranno ancora Piccoli e Kean, una coppia offensiva che può garantire contemporaneamente profondità e gioco spalle alla porta. Per Piccoli sarà l'occasione di iniziare a dimostrare ai suoi nuovi tifosi che può valere i 25 milioni spesi dalla Fiorentina per ingaggiarlo. E quale miglior palcoscenico della prima al Franchi contro il Napoli. Per riuscire a regalare una gioia al popolo viola però l'ex Cagliari dovrà invertire la tendenza contro i partenopei. Fino ad adesso contro i campani per il classe 2001 solo un gol segnato, inutile nella sconfitta per 4-1 quando vestiva la maglia dello Spezia, e un solo punto ottenuto con il Lecce nell'ultima giornata della stagione 2023-2024.