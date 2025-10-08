Rinnovo Dodo in alto mare: ancora ruggini e rapporti ai minimi termini con l'agente

La Repubblica-Firenze fa il punto sul rinnovo di Dodô. Il calciatore non sta attraversando un ottimo momento di forma e Stefano Pioli si aspetta un cambio di passo fin dalla prossima gara contro il Milan. Per quanto riguarda il rinnovo di contratto, i rapporti tra l'agente del giocatore e la Fiorentina restano ai minimi termini: la partita per il rinnovo è in alto mare e tra le parti scorrono ancora le ruggini di un’annata, la scorsa, in cui l’entourage si aspettava una considerazione diversa e la dirigenza viola una risposta a un’offerta che accontentava in tutto e per tutto le richieste del giocatore.