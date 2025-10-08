Rinnovo Dodo in alto mare: ancora ruggini e rapporti ai minimi termini con l'agente
FirenzeViola.it
La Repubblica-Firenze fa il punto sul rinnovo di Dodô. Il calciatore non sta attraversando un ottimo momento di forma e Stefano Pioli si aspetta un cambio di passo fin dalla prossima gara contro il Milan. Per quanto riguarda il rinnovo di contratto, i rapporti tra l'agente del giocatore e la Fiorentina restano ai minimi termini: la partita per il rinnovo è in alto mare e tra le parti scorrono ancora le ruggini di un’annata, la scorsa, in cui l’entourage si aspettava una considerazione diversa e la dirigenza viola una risposta a un’offerta che accontentava in tutto e per tutto le richieste del giocatore.
Pubblicità
Primo Piano
La situazione è preoccupante, e non poco. La Fiorentina è prigioniera del suo stesso sistema di gioco e cambiare sarà impossibile. Non pensare a neanche un esterno d'attacco è stato un errore enorme. E adesso Pioli dimostri di valere 9 milionidi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 La situazione è preoccupante, e non poco. La Fiorentina è prigioniera del suo stesso sistema di gioco e cambiare sarà impossibile. Non pensare a neanche un esterno d'attacco è stato un errore enorme. E adesso Pioli dimostri di valere 9 milioni
Copertina
FirenzeViolaFiorentina, dieci uomini in fuga: Pioli alle prese con la “sosta spezzata” delle Nazionali
Angelo GiorgettiLa Curva non fa più sconti, isolarsi nel Viola Park è inutile. Niente panico, ma la frustrazione di Firenze sta rompendo gli argini. Gli errori del passato presentano il conto: dallo scouting alla lista dei procuratori, i dubbi sono tanti
Mario TeneraniViola sconfitti nella partita migliore, è il segnale che preoccupa di più... Kean e Fazzini la speranza, Gud un fantasma. Pioli non è in discussione, il club è con lui. La società si esprima: sul momento e su Pradè
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com