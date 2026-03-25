Il Bologna riflette su Sohm. Corr.sport: "Ecco da cosa dipende il riscatto"

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Stamattina Il Corriere dello Sport si è voluto esprimere a proposito della possibile decisione del Bologna sul riscatto di Simon Sohm. Al momento, sia Vincenzo Italiano che Sartori e Di Vaio sono soddisfatti del suo rendimento e dell’impegno che mostra in allenamento. Tuttavia, la società si prenderà del tempo fino a fine stagione per valutare la situazione e stabilire se avviare una trattativa con la Fiorentina per il riscatto, oppure rinunciare e orientarsi su un’altra opzione di mercato.

La permanenza del centrocampista svizzero dipenderà quindi dalle sue prestazioni nel finale di campionato. Durante il confronto previsto tra la dirigenza rossoblù e l’allenatore, il punto centrale sarà di natura tattica: Italiano dovrà esporre la propria idea di gioco in vista della prossima stagione. Se opterà per il 4-2-3-1, le strategie potrebbero seguire una certa direzione; se invece sceglierà il 4-3-3, le esigenze tecniche e di mercato potrebbero cambiare di conseguenza. In altre parole, il destino di Sohm dipenderà tanto dalle sue prove quanto dalle scelte tattiche future di Italiano.