12 punti in 7 partite dal 4/02. Per il Corriere dello sport è "l'effetto Paratici"

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Confronti, colloqui, scambi di idee e di indicazioni, riprove sul campo: come scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio, il regista per nulla occulto di tutto questo si chiama Fabio Paratici. Il dirigente sta al centro sportivo di Bagno a Ripoli dalla mattina alla sera ogni giorno dal 4 febbraio, giorno del suo arrivo a Firenze: e da allora De Gea e compagni hanno accelerato il passo in campionato e superato due turni in Conference League, dove ora sono attesi dal Crystal Palace ai quarti di finale.

È quello che il quotidiano definisce "l'effetto Paratici", 12 punti in 7 partite di campionato frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. La consapevolezza fuori dal campo trasferita dentro in un’assunzione di responsabilità che sta portando la Fiorentina fuori dal baratro: manca poco e la strada è quella giusta