PIATEK, Vieni a Firenze? E lui mette il like

Uno dei nomi più accostati alla Fiorentina negli ultimi giorni, per quanto riguarda il parco attaccanti, è quello di Krzysztof Piątek. Un'operazione molto complicata, considerando la richiesta elevata dell'Hertha Berlino e l'ingaggio del giocatore, ma che comunque sembra riscontrare da parte del giocatore del piacimento. Infatti nell'ultimo post pubblicato sul proprio account Instagram, il Pistolero ha mandato un piccolo segnale di gradimento all'idea di un possibile ritorno in Serie A, sponda Firenze. La foto ritrae il polacco con la maglia della sua Nazionale nella gara persa ieri con l'Olanda. Ma sotto al post non sono pochi i commenti dei tifosi della Fiorentina che lo invitano a venire nel capoluogo toscano. Ed è proprio ad uno di questi commenti di un supporter viola, in questo caso 'fortunato', che Piatek ha risposto mettendo like al commento. Un like che può voler dire qualcosa, come nulla, sia chiaro, ma che però può essere sottinteso come un piccolo segnale.