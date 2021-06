PEZZELLA, Un'estate per decidere il futuro

Un compleanno decisamente particolare quello che German Pezzella ha vissuto ieri. 30 anni sono un momento della vita che ha sempre fatto riflettere, perché è universalmente considerata l'età in cui si arriva alla definitiva maturità. Ecco, questi 30 anni festeggiati nel ritiro dell'Argentina potranno servire al capitano della Fiorentina per capire meglio il da farsi sul proprio futuro.

Il passato recente in viola è stato costellato di alti e bassi, di prestazioni negative e grandi gioie per gol fondamentali nella corsa salvezza. Le ultime discussioni con la società viola aveva fatto percepire la volontà da parte del giocatore di capire il livello tecnico della squadra che verrà prima di prendere una decisione, ma è evidente che ad un anno dalla scadenza del contratto o si arriva ad un rinnovo, o per un giocatore come Pezzella può essere il momento di lasciare Firenze.

L'acquisto di Nico Gonzalez - suo compagno in Nazionale - avrà segnato certamente un punto anche per l'eventuale permanenza di Pezzella a Firenze, ma la sensazione è che decisiva sarà la scelta del nuovo tecnico e i primi colloqui con chiunque egli sarà. Perché per Pezzella e Fiorentina ritardare di un anno l'addio in queste condizioni rischia di non avere senso, anche se salutare il capitano della squadra non è mai un momento semplice.

Il futuro dell'argentino di Bahìa Blanca alla Fiorentina non è mai stato così in bilico come questa estate. Come finirà questa storia d'amore?