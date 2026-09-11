Pellegrino si gode il momento: "La squadra ha fatto bene, ora offriremo una grigliata noi argentini"
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L’attaccante della Fiorentina Mateo Pellegrino ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria per 4-2 sul campo del Venezia, gara valida per la quarta giornata di Serie A. L’argentino ha sottolineato soprattutto la reazione della squadra dopo le difficoltà delle prime giornate: “La squadra ha fatto molto bene, si è vista la cattiveria che è mancata nelle altre. La vittoria è la cosa più importante per la Fiorentina”.
Pellegrino ha poi parlato anche dell’intesa con il connazionale Franco Mastantuono, entrambi protagonisti della sfida del Penzo: “L’avevamo già detto che dopo la prima vittoria avremmo fatto una grigliata, la offriamo noi argentini”.
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