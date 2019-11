PEDRO, Il suo Brasile U23 è sconfitto dall'Argentina

Il Torneo delle Canarie va all'Argentina Under-23, che nella finale ha regolato per 1-0 i pari età del Brasile. Impegnato nell'incontro anche Pedro, attaccante della Fiorentina che è entrato in campo per gli ultimi venti minuti abbondanti più recupero, quando ha preso il posto sul campo di Gabriel Martinelli, attaccante italo-brasiliano dell'Arsenal. A decidere la sfida il gol di Capaldo al minuto numero 5.