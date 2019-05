PAZIENZA, Che ricordi in viola: ero nel periodo...

Michele Pazienza ha ricordato così i suoi trascorsi a Firenze e ha commentato il momento attuale della squadra viola: "Innanzi tutto vorrei precisare che i periodi trascorsi a Firenze sono stati una tappa fondamentale del mio processo di crescita. L’apice credo però che sia stato raggiunto al Napoli dove ho giocato con più continuità e dove sono arrivato ad ottenere la qualificazione in Champions League. Per quanto riguarda gli anni trascorsi a Firenze direi che è stata una esperienza bellissima e positiva: in quel periodo la Fiorentina veniva da anni in cui stava ricostruendo quello che era la realtà del club: c’era stata la retrocessione, poi il passaggio dalla Serie C2 alla Serie B e poi alla Serie A. Siamo arrivati poi in Coppa Uefa e in Champions League. Io mi sono trovato nel periodo di rinascita ed è stato molto bello. Cosa ne pensa del momento attuale dei Viola? Credo che dopo tanti anni in cui la Fiorentina è riuscita a mantenersi a certi livelli, questo sia il momento di maggior difficoltà, in cui qualcosa non è andato nel verso giusto ed entrare nei dettagli farei fatica perché non so cosa non abbia funzionato. Può capitare. Ora bisogna riprogrammare il tutto e ripartire così come hanno fatto gli altri anni… Sul futuro di Chiesa: "Mi piacerebbe sapere la volontà del ragazzo, che è fondamentale per effettuare una scelta. Dal momento in cui ci fosse la disponibilità a rimanere, credo che un giocatore come Chiesa sia importante e fondamentale per qualsiasi squadra".