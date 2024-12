FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In virtù anche delle dichiarazioni rilasciate dal suo procuratore ai nostri microfoni, Fabiano Parisi non è sicuro di rimanere a Firenze a gennaio. Secondo quanto riporta Sportitalia, il Como è fortemente interessato al terzino classe 2000: addirittura i lombardi sarebbero pronti a fare un investimento importante per aggiudicarselo.