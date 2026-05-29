Paratici ha bloccato Grosso, ma deve risolvere col Sassuolo. Vanoli in attesa

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Nonostante l'accordo trovato con Fabio Grosso, la Fiorentina tiene ancora in attesa Paolo Vanoli. È questa la notizia che riporta stamani il Corriere dello Sport-Stadio, scrivendo che ieri al Viola Park si sono incontrate la dirigenza viola e l'entourage dell'attuale allenatore: il club ha presto tempo, altre 48 ore per prendere una decisione sulla panchina della Viola che verrà. Fino a domani sarà valida l’opzione, a favore della società, per il rinnovo annuale del suo contratto. Ma per adesso i viola aspettano Fabio Grosso, per il cui arrivo sarà fondamentale la risoluzione del contratto col Sassuolo. La priorità dei toscani è di prelevare un tecnico che non abbia vincoli. L’ex terzino della Nazionale italiana dovrà prima liberarsi dai neroverdi. È la condizione fondamentale: finché non succederà, non potrà trasferirsi a Firenze. Da qui la pausa di riflessione generale.

Non cambia comunque la scelta fatta da Fabio Paratici, ribadisce il quotidiano. Il direttore sportivo della Fiorentina ha fatto la sua scelta per la panchina dell'anno prossimo e la volontà è quella di chiudere l'affare Grosso, ma ci sarà bisogno di un altro po' di pazienza. Dopodiché i vertici del club si confronteranno col tecnico per predisporre una campagna acquisti adeguata alle sue idee tattiche, magari puntando su giocatori da lui conosciuti, in modo da facilitargli parzialmente il lavoro. Che non sarà semplice, vista le circostanze in cui verte la Fiorentina da qualche mese a questa parte.