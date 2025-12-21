FirenzeViola

Fiorentina-Udinese 1-0, entra la Fiesole: gioco interrotto per lancio di fumogeni

Oggi alle 18:26Primo Piano
di Lorenzo Della Giovampaola

A pochi istanti dalla rete realizzata dalla Fiorentina su punizione con Mandragora, autore del più classico dei gol dell'ex contro l'Udinese, è scesa in campo al Franchi anche la Curva Fiesole che ha iniziato a lanciare verso il campo fumogeni e petardi che hanno portato all'interruzione momentanea della gara per via di uno strappo alla rete della porta difesa da De Gea. Succesivamente la Curva ha iniziato a cantare soprattutto due cori "Solo per la maglia" e "Se andiamo in B vi facciamo un c**o così".