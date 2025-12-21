Fiorentina-Udinese 0-0, viola in campo con il 4-3-3: Parisi gioca ala destra

È da poco iniziato il match tra Fiorentina e Udinese allo Stadio Artemio Franchi e, rispetto alle attese, si nota sin da subito che lo schieramento scelto da Paolo Vanoli per i viola è quello del 4-3-3, con la linea difensiva composta da Dodo-Pongracic-Comuzzo e Ranieri, il centrocampo a 3 composto da Mandragora-Fagioli-Ndour e il tridente offensivo con Gudmundsson-Kean e Parisi largo e alto a destra.