Dagli inviati Dal ritiro di Teddington: col Watford coppia Fagioli-Oulai. Attesi oltre 200 tifosi viola

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Tutte le ultime dal ritiro della Fiorentina a Teddington in vista della sfida amichevole di questa sera che i viola disputeranno contro il Watford

Questa sera alle 20:30 italiane la Fiorentina è attesa dalla seconda amichevole in terra inglese contro il Watford, squadra di Championsip allenata dal tecnico toscano Alessio Dionisio, dove gioca anche l’ex viola Edoardo Bove. Sarà un test molto importante per Fabio Grosso perché il tecnico si aspetta risposte convincenti dopo la prova a tinto chiaro scure di sabato scorso contro il QPR e i tanti giorni di durissimo lavoro a Teddington, sede del ritiro viola nel sud dell'Inghilterra. Per quanto riguarda la propria formazione che il tecnico ha in mente la novità più importante dovrebbe essere la presenza a centrocampo nello stesso momento di Oulai e di Niccolò Fagioli, da capire chi dei due farà il play, anche se l'ivoriano sembra favorito. Per l’altro ruolo di mezzala favorito Atta, che tuttavia è insidiato da Fabbian, con il francese che potrebbe avere un turno di riposo in vista dell’amichevole extralusso di sabato prossimo contro il Real Madrid.

Per quanto riguarda i tifosi viola ne sono attesi oltre 200 nel settore ospiti dello stadio del Watford, visto che il club Londra arriverà con davvero tantissimi rappresentanti e ci sarà anche qualche tifoso arrivato da Firenze in queste ore. Tornando alla formazione in attacco giocherà Roberto Piccoli, con Kean che non ce lo dovrebbe fare e che sta proseguendo il suo lavoro differenziato, anche se già da domani dovrebbe riprendere a lavorare in gruppo. Nella ripresa verosimilmente ci sarà spazio anche per il classe 2006 Riccardo Braschi che ha raggiunto il ritiro nella prima mattinata di ieri e che rimarrà aggregato alla prima squadra fino al termine di questa tournée tra Inghilterra e l’Austria.