FirenzeViola Panchine di serie A: un paio di ufficialità e qualche punto interrogativo ma il quadro è (quasi) completo

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Nella giornata di oggi altre due società di serie A hanno sciolto ufficialmente il dubbio sul nome dell'allenatore, ossia il Sassuolo che ha annunciato Alberto Aquilani e il Torino che alla fine di un lungo casting hanno scelto il nome che era stato sempre in pole, ossia Ignazio Abate. Tutte e due reduci da un campionato di B da protagonisti, rispettivamente con Catanzaro e Juve Stabia. Ora il grande passo in serie A. Come uno step è sicuramente quello che fa Fabio Grosso dal Sassuolo alla Fiorentina. A proposito di Sassuolo, l'ex ad Giovanni Carnevali è passato alla Juventus ma di sicuro non ci saranno scossoni sulla panchina di Spalletti che non aveva feeling invece con Comolli.

Alto mare Milan, verso la decisione il Monza

Sono dunque pochi i punti interrogativi rimasti se non uno grande sul Milan, che deve prima scegliere la dirigenza (sfumato oggi Rangnick) anche se il nome del tecnico più gettonato è quello di Glasner che però in una recente intervista ha aperto a qualche dubbio e detto che ci sono appunto i quadri dirigenziali da sistemare prima. Insomma Glasner è davvero in pole? Difficile dirlo. Poco lontano dalla scelta ufficiale invece il Monza che, dopo l'addio di Bianco, deve sciogliere la riserva con Gilardino il prescelto.

Attese tre ufficialità e una conferma

Manca invece davvero solo l'ufficialità per Sarri all'Atalanta (che continua a rinforzare l'area dirigenziale con l'arrivo di due collaboratori del neo ds Giuntoli, di oggi l'ufficialità di Michele Sbravati) e di conseguenza per Gattuso alla Lazio così come per Allegri al Napoli (si deve liberare dal Milan che al momento ha appunto un vuoto dirigenziale). Andiamo ora a Lecce dove dopo la fumata nera per l'arrivo di Sean Sogliano al posto di Corvino e il rinnovo del ds Trinchera, manca ora la risposta del tecnico Di Francesco: il suo nome è stato accostato a diverse squadre che però hanno fatto altre scelte e dunque l'allenatore giallorosso potrebbe rimanere in Salento. Sciolti questi ultimi dubbi il quadro sarà dunque completo.

Atalanta Sarri? (nuovo)

Bologna Tedesco (nuovo)

Cagliari Pisacane

Como Fabregas

Fiorentina Grosso (nuovo)

Frosinone Alvini

Genoa De Rossi

Inter Chivu

Juventus Spalletti

Lazio Gattuso (nuovo)

Lecce Di Francesco?

Milan Glasner?? (nuovo)

Monza Gilardino?

Napoli Allegri? (nuovo)

Parma Cuesta

Roma Gasperini

Sassuolo Aquilani (nuovo)

Torino Abate (nuovo)

Udinese Runjaic

Venezia Stroppa