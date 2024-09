PALLADINO, Il gruppo sta diventando più solido

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'allenatore dei viola Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni ufficiali del club, durante "Buonasera Viola Park" in vista della partita contro l'Empoli domenica alle 18. Queste le sue parole:

A 48 ore dalla partita contro l'Empoli coms sta la squadra?

"La squadra sta bene, abbiamo ripreso gli allenamenti con grande entusiasmo dopo la vittoria contro la Lazio. Ho visto una crescita e una continuità importante e di questo sono molto felice, dopo Parma vedo una crescita individuale e della squadra. Domani dobbiamo essere bravi a scendere in campo con grande determinazione".

Cosa servirà per portare a casa i tre punti?

"Affronteremo un Empoli in salute, ancora imbattuto in campionato. Questa partita dipende tanto dalla nostra grinta che dobbiamo mettere in campo e dal voler dare continuità dopo la vittoria contro la Lazio. Mi aspetto una crescita della squadra dal punto di vista fisico e mentale".

Ci sarà un grande seguito di tifosi in vista della gara:

"Il sostegno dei nostri tifosi è fondamentale, fanno parte della grande famiglia viola, hanno un amore incondizionato per questa maglia. Per noi è importante avere il loro sostegno e ci danno una spinta importante durante le partite".

La società ha ribadito più volte che adesso la palla passa a lei:

"Le responsabilità ti fanno crescere e ti danno stimoli. Il Presidente è ambizioso e lo sono anche io e i ragazzi, vogliamo tutti la stessa cosa".

In settimana c'è stata una grigliata. È stato un bel momento?

"Non riesco a godermi le vittorie, appena fischia l'arbitro penso già alla prossima gara. Sono felice per i ragazzi e per l'ambiente per aver conquistato la prima vittoria, vincere aiuta ad affrontare meglio la settimana. Dobbiamo curare ogni singolo dettaglio per continuare la striscia di vittorie. La grigliata è stato un bel momento di condivisione, mi piace che tutti quanti ragionino per il bene della squadra. C'è grande sintonia e stiamo creando qualcosa di molto importante, il gruppo sta diventando sempre più solido".

In settimana affronterete anche il primo impegno europeo:

"Va considerato il doppio impegno, io ho la fortuna di avere una rosa di 23 calciatori di movimento più i portieri. Non c'è nessuno che si sente titolare fisso, ognuno si deve sentir coinvolto. Sono sicuro che alzeremo il livello della squadra, arriveranno tante partite e quindi ci sarà spazio per tutti".