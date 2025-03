Dagli inviati Palladino: "Forse ancora non ci rendiamo conto di cosa abbiamo fatto: notte storica"

vedi letture

Nel post partita di Fiorentina-Juventus, dalla sala stampa del Franchi ha preso la parola il tecnico viola Raffaele Palladino che ha parlato così del netto successo sui bianconeri: “Stasera è stata una serata magica. Abbiamo regalato una grande gioia ai tifosi. Forse ancora non ci rendiamo conto di cosa abbiamo fatto… siamo davvero felici perché ci serviva una partita così, ci serviva dare la svolta al nostro campionato. Era l’occasione giusta per cambiar tante opinioni nei nostri confronti. Dedichiamo questa vittoria a Joe Barone, anche se non l’ho conosciuto, e anche al presidente Commisso che ci ha caricato negli spogliatoi con una telefonata nel prepartita”.

Questa è la svolta tattica della sua squadra?

“Anche quando i risultati non arrivavano, io avevo fiducia. Poi abbiamo corretto alcune cose e siamo arrivati alla prova di stasera. Adesso però dobbiamo fare uno step in più, ovvero fare bene anche con le squadre più piccole. Solo così possiamo fare un salto in avanti”.

I risultati delle altre vi hanno caricato?

“Non li conosco nemmeno i risultati delle altre… i ragazzi erano molto carichi anche nel pre partita perché volevano rispondere anche a tante critiche ricevute. Adesso dateci del tempo. Non dobbiamo accontentarci di battere solo le grandi ma tutte. I punti si fanno sentire”.

L’abbiamo vista sotto la curva…

“Io preferisco sempre fare andare i ragazzi, cerco sempre di rimanere un passo indietro ma oggi mi sentivo di far così. Abbiamo vissuto una serata storica e abbiamo anche deciso di farci una foto coi nostri tifosi”.

Qual è la gestione di Comuzzo?

“Lui può fare il terzo in tutti e tre i ruoli. Ha grandi letture, grandi fasi di non possesso… ma deve crescere sotto il profilo tecnico. Lui è un soldato, dove lo metti sta”.

Quanti demeriti ci sono della Juventus?

“Cerco sempre di non parlare degli avversari… ci sono grandi meriti nostri oggi. Forse non si aspettavano tutto il nostro coraggio. Abbiamo deciso di togliere il palleggio alla Juve. Io ho visto una buona Juventus nella prima mezz’ora poi l’ho vista demotivata”.