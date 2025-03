Palladino festeggia: "Felicissimo dei quarti. Grazie Firenze, continuiamo così"

Festeggia Raffaele Palladino, sul proprio profilo Instagram. L'allenatore della Fiorentina, il giorno dopo il passaggio del turno in Conference League ai danni del Panathinaikos, affida ai canali social questo pensiero: "Felicissimi di aver raggiunto i quarti di Conference. Grazie alla gente di Firenze per il supporto e grazie ai miei ragazzi per tutto quello che danno sempre. Vogliamo continuare su questa strada", scrive in didascalia il tecnico, carico per l'imminente partita contro la Juventus. Di seguito il post: