Palladino è straconvinto di passare col Panathinaikos. Poi la Juventus

vedi letture

Raffaele Palladino è straconvinto di passare il turno giovedì con il Panathinaikos, riporta stamani La Nazione a proposito del momento complicato della Fiorentina. Il tecnico viola lo ha confidato più volte alle persone vicine a lui e anche per questo dopo la sconfitta col Napoli al Maradona ha accarezzato idealmente i suoi giocatori lodandoli per la prova fatta. Giovedì in Conference League servirà il fattore Franchi ma anche la consapevolezza della squadra di essere giunta al "redde rationem", all'ora o mai più.

Superare il turno con il Panathinaikos permetterebbe infatti ai viola in primis di arrivare ai quarti di Conference e giocarsi ad aprile l’accesso alle semifinali contro un’avversaria ancor più abbordabile (Lugano o Celje), poi ci sarebbe la Juventus in campionato: ottenere tre punti coi bianconeri consentirebbe alla Fiorentina di tornare a smuovere la classifica, per giunta in un turno in cui si affronteranno Bologna e Lazio. Con il ko di Napoli, la Fiorentina si è ritrovata per la prima volta in stagione fuori dall’Euro-zona. Ecco perché, mai come stavolta, svoltare diventa essenziale.