PALLADINO, Contro il maestro. Gasp un tabù

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel 2003 sotto la guida di Gian Piero Gasperini la primavera della Juventus vinse il torneo di Viareggio e in quella squadra c'era anche Raffaele Palladino. Tra il 2008 e il 2010 poi, sempre da allenatore e giocatore, i due si sono rincontrati a Genova conquistando una storica qualificazione in Europa League per il Grifone. Domenica saranno avversari al Gewiss Stadium in Atalanta-Fiorentina. Come tecnici la cosa che più li accomuna è il modulo, ovvero quel 3-4-2-1 su cui entrambi al momento sembrano orientati. Nella Fiorentina c'è anche Robin Gosens, allenato da Gasperini all'Atalanta e ora sotto la guida di Palladino. Nella sua conferenza stampa di presentazione ieri al Viola Park l'esterno mancino ha definito genio il suo ex tecnico e si aspetta, visto il positivo inizio, le stesse cose dall'ex Monza.

Tra i due il bilancio per Palladino è terribile, il maestro fino ad oggi è stato un tabù per l'allievo. Tre partite contro, tutte tra Monza e Atalanta, e tre vittorie per i bergamaschi con 9 gol fatti e solo 3 subiti. Tra l'altro fu proprio una sconfitta contro 7la formazione di Gasperini a convincere Galliani ad esonerare Stroppa e a promuovere sulla panchina dei brianzoli il giovane Raffaele Palladino. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.