PALLADINO, Comuzzo oggi a parte. Col Genoa i migliori

Durante la trasmissione "Buonasera Viola Park", andata in onda sui canali ufficiali della Fiorentina, ha preso parola il tecnico viola Raffaele Palladino, che in vista del match contro il Genoa di giovedì prossimo ha dichiarato:

Sul turnover previsto per giovedì: "La squadra sta bene, c’è grande entusiasmo: le vittorie, insomma, danno morale e ti permettono di lavorare durante la settimana con grande energia, che non deve mai mancare. Vedo i ragazzi concentrati. A Genova schiererò la formazione migliore, i giocatori che riterrò opportuni, perché sarà una partita difficile".

Sulle condizioni di Comuzzo e il suo possibile recupero: "Sì, mi auguro di sì. Oggi ha lavorato un po' a parte, speriamo di recuperarlo perché non è una cosa grave. Abbiamo comunque uno staff medico eccellente e abbiamo fiducia in loro. Speriamo di averlo pronto per giovedì".

Sugli attestati di stima del presidente Commisso e quanto gli facciano piacere: "Ovviamente sì, mi fa molto piacere. Il nostro presidente ha fatto tanto per questa città, per questa società e per noi. Noi cerchiamo sempre di regalare gioie al nostro presidente; questi attestati di stima non fanno altro che portare energia positiva".

Su come mantenere la concentrazione in questo momento positivo: "Questo è un aspetto molto delicato. La concentrazione nel calcio è fondamentale. Guardando tutte le prestazioni che abbiamo fatto, vedo che i ragazzi non hanno mai sbagliato l’atteggiamento, e per me questo è essenziale. Avere giocatori che danno sempre il 100% anche in allenamento è fondamentale. La concentrazione della gara parte dagli allenamenti, quindi è necessario lavorare giorno per giorno, dare sempre qualcosa in più e mantenere la massima concentrazione. Dietro ogni partita ci sono tante insidie, e molto dipende da noi. È un aspetto che non dobbiamo mai trascurare; dobbiamo sempre scendere in campo con grande concentrazione."

Cosa aspettarsi dal Genoa come avversario: "Ci sono tante insidie, perché ovviamente giocare nel loro stadio, che conosco bene, davanti ai loro tifosi, rappresenta un valore aggiunto per il Genoa. Inoltre, ci sono tanti buoni giocatori che possono metterci in difficoltà. L'allenatore è bravo, conosce bene la squadra già dalla scorsa stagione. Sappiamo che stanno attraversando un periodo difficile, ma sicuramente avranno voglia di rivalsa, e questo è un aspetto da tenere in conto. In ogni caso, noi siamo pronti e stiamo preparando la partita per arrivare al meglio a questo incontro".

Com’è tornare a Marassi, stavolta da avversario: "È bello, emozionante. Ci sono già stato da calciatore, e quello stadio mi ha regalato emozioni uniche. Ora ci torno da allenatore, sono felice. Le emozioni, però, al fischio d'inizio le metteremo da parte. La mia concentrazione sarà tutta sulla squadra e sulla Fiorentina, per dare continuità a questo bel momento".