Palladino a DAZN: "Non meritavo l'espulsione. Sapevamo che col Milan era da all-in"

vedi letture

Raffaele Palladino parla così a DAZN dopo il pareggio contro il Milan della sua Fiorentina: "Abbiamo studiato tanto il Milan e sapevamo che la loro qualità è sempre che quando sembrano tranquilli hanno fiammate e accelerazioni di strapotere fisico. Nel secondo tempo hanno messo giocatori di grande passo. Sapevamo che sarebbe stata una partita da all-in, che potevamo perdere come vincere. Non ci volevamo abbassare troppo perché non volevamo portarceli in area: abbiamo accettato il loro gioco sapendo che potevamo anche vincere".

Che è successo sull'espulsione?

"Non parlo mai degli arbitri, stavolta mi costringete. Ho solo detto che era angolo su un tiro di Moise, forse in maniera eclatante ma ho solo detto che era angolo. Io uso sempre rispetto per gli arbitri perché come sbaglio io, possono sbagliare anche loro. Sinceramente non meritavo di essere buttato fuori e mi dispiace. Penso che ci debba essere dialogo e comprensione per le emozioni che viviamo in campo".

Alla Conference ci pensate?

"Nello spogliatoio abbiamo fatto un patto, di essere ambiziosi con umiltà. Vogliamo giocarcela con tutti sia in campionato che in Conference, perché dobbiamo puntare a tutto. Stiamo bene sia fisicamente che psicologicamente, perché dare una priorità a una competizione. Abbiamo sette partite di campionato e speriamo cinque di Conference, dobbiamo essere ambiziosi. Dobbiamo continuare così".