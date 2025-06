Disastro Italia: perde 3-0 con la Norvegia con un solo tiro in porta e terzo Mondiale a rischio

vedi letture

Naufragio Italia nel diluvio di Oslo. La Norvegia passeggia sugli azzurri vincendo 3-0, un risultato messo al sicuro già nel primo tempo ma che ha rischiato di essere più largo anche nella ripresa. Come detto nell'intervallo gli azzurri sono andati negli spogliatoi già sotto di tre reti, di Sorloth (14'), Nusa (34') e Haaland (42') che sono arrivati in rete con estrema facilità. Nella ripresa è mancata però da parte della Nazionale italiana la capacità di reagire, con il ct che nell'intervallo aveva cambiato Rovella in difficoltà con Frattesi, cambio che però non ha rispettato le buone premesse dei primi minuti. Al 66' Berge ha anzi colpito un palo che poteva essere il poker norvegese. Il primo e unico tiro in porta è di Lucca (entrato al posto di uno spento Retegui) di testa nel recupero. Con questa sconfitta l'Italia mette a rischio la qualificazione anche di questo Mondiale, dopo i due già saltati. Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri non ha trovato spazio in questa partita.

La situazione nel girone

L'altra sfida del girone I Estonia-Israele è finita 1-3 e questa è la classifica del gruppo: Norvegia 9, Israele 6, Estonia 3, Italia 0, Moldavia 0.

Ora la situazione è critica come detto, visto che l'Italia inizia solo ora le qualificazioni essendo stata impegnata nei quarti di Nations League a marzo e dunque la classifica delle altre è già delineata. La Norvegia, a punteggio pieno dopo tre gare, ora potrà esser scavalcata solo vincendo il prossimo scontro diretto il 16 novembre e accumulando nel frattempo una miglior differenza reti (oggi difficile da ipotizzare vista questa Italia), mentre Estonia, Israele e Moldova non sembrano avversarie che possono impensierire. Ma il rischio appunto è la terza volta consecutiva ai playoff nel prossimo mese di marzo marzo, mai fortunati per l'Italia nelle ultime due occasioni.

Risultati Girone I

Norvegia - Italia 3-0: 14' Sorloth, 34' Nusa, 42' Haaland

Estonia - Israele 1-3: 31' Kait (E), 39' e 49' Biton (I), 89' rig. Abu Fani (I)

Riposa: Moldavia

Classifica girone I

Norvegia 9 (3 partite)

Israele 6 (3 partite)

Estonia 3 (3 partite)

Italia 0 (1 partita)

Moldavia 0 (2 partite)