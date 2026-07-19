FirenzeViola Oulai rientrerà in Costa d’Avorio in queste ore per ottenere il visto

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Oulai pronto a rientrare in Costa d’Avorio per ottenere il visto da lavoratore: tornerà in tempo per la tournée in Inghilterra

Inao Oulai, diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina proprio questa sera, è pronto a ripartire per l'Africa. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il centrocampista rientrerà in queste ore in Costa d’Avorio per ottenere il visto di lavoro per l’Italia. L’ex Trabzonspor sarà di nuovo a Firenze in tempo per la partenza della squadra per la tournée in Inghilterra, che sarà il 24 luglio fino al 31 dello stesso mese.

Le cifre dell'affare

Ricordiamo le cifre dell’operazione per Oulai: la Fiorentina ha sborsato 25 milioni di parte fissa più 4 di bonus. Ai turchi rimarrà il 10% sulla futura rivendita. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale e percepirà uno stipendio da 1,8 milioni di euro netti a salire. I viola hanno superato anche la concorrenza del Napoli che nelle ultime ore aveva provato a inserirsi nella trattativa con un'offerta ufficiale.