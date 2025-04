"Orgoglio, coraggio e sofferenza. Mischione per l'Europa", il titolo de La Nazione

"Adli dipinge e inventa. Mandragora mette la firma su un gol capolavoro, la Fiorentina vince il derby con l'Empoli. Ma - bisogna essere oggettivi - non rinuncia a soffrire. E, specie nel secondo tempo, ha anche rischiato di rovinarsi la giornata". Si apre così l'articolo di commento della sfida di ieri al Franchi tra Fiorentina ed Empoli de La Nazione. Il quotidiano fiorentino sottolinea come la rete di Fazzini nella ripresa abbia messo paura ai viola ma, fortunatamente, invece di lanciare la rimonta empolese ha riacceso l'orgoglio della formazione di Palladino. Tre punti che mantengono la Fiorentina nella corsa europea. Una corsa che settimana prossima vivrà due scontri diretti, uno all'Olimpico tra Roma e Fiorentina e l'altro al Dall'Ara tra Bologna e Juventus.

Senza Kean, che rientrerà oggi a Firenze, in attacco ha giocato Beltran in coppia con Gudmundsson, mentre a destra Folorunsho ha preso il posto di Dodo. Rispetto all'undici base Palladino ha cambiato anche Fagioli, febbricitante nei giorni passati, con Adli. Il francese ha segnato, ha servito un assist e nella ripresa è uscito dopo aver dato tutto proprio per far entrare il classe 2001. I viola sono andati anche in difficoltà, hanno sofferto e hanno stretto i denti per battere un Empoli in cerca di punti salvezza in maniera disperata. Anche se con un atteggiamento tattico poco dedito allo spettacolo i gigliati hanno portato a casa tre punti. Era quello che serviva per dare continuità al successo di Cagliari.