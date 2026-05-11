FirenzeViola Orario Roma-Lazio, è sempre più caos: la Fiorentina resta in attesa. Le possibili date

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Continua il dibattito sulla programmazione di Roma-Lazio, match valido per la penultima giornata di Serie A da cui - in virtù della serrata lotta Champions - dipende anche il match tra Juventus e Fiorentina. La Lega Serie A e le emittenti televisive spingono per disputare il derby e le altre gare (tra cui il match di Torino) domenica 17 maggio alle 12:30, ma la contemporaneità con la finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico sta creando forti preoccupazioni sotto il profilo della sicurezza.

La presenza di due eventi così importanti nella stessa zona della Capitale rischia infatti di mettere sotto pressione l’organizzazione dell’ordine pubblico. Per questo motivo, nelle ultime ore, ha preso quota l’ipotesi di spostare il derby a lunedì 18 maggio alle 18:30. Un eventuale rinvio coinvolgerebbe anche altre sfide decisive per la corsa Champions League, tra cui la già citata Juventus-Fiorentina ma anche Genoa-Milan, che dovrebbero giocarsi in contemporanea.

L’idea del posticipo, però, non convince del tutto Lega e broadcaster, preoccupati per il possibile calo degli ascolti televisivi e dell’affluenza allo stadio in un giorno lavorativo. La decisione definitiva sull’orario del derby è attesa entro le prossime ore.