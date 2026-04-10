Reginaldo: "Forse la malattia di Commisso ha inciso sulla Fiorentina"

Reginaldo: "Forse la malattia di Commisso ha inciso sulla Fiorentina"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

Intervistato da TMW, l'ex Fiorentina Reginaldo, oggi in Seconda Categoria nel napoletano al Magma Napoli, ha così commentato il momento della Fiorentina: "Dopo tutto quello che è successo questo anno, e so che è brutto dirlo, i viola dovrebbero puntare solo sul campionato, anche se sarebbe stato bello onorare al meglio anche la Conference: certo, la rimonta sarebbe pure possibile, se ne sono viste, ma a questo punto è meglio fare il meglio possibile in campionato per avere poi un punto di partenza per l'anno prossimo. Con i giocatori che ha in rosa, la Fiorentina non si sarebbe dovuta trovare con l'acqua alla gola, ma essere tra le prime otto: evidentemente, però, qualcosa dall'inizio non è andato. Da fuori sembrava non ci fosse gruppo, sembrava ci fosse poco senso di responsabilità, e dispiace, perché io che ci ho giocato so cosa è la Fiorentina, cosa vale.

Probabilmente, la malattia di Commisso, prima ancora che la sua morte, ha inciso, sentendo meno la sua presenza qualcuno ha allentato un po', e il conto è stato subito presentato. Ora però c'è solo da onorare la stagione fino alla fine, cercando di vincere quanto più possibile e, quando questo non è possibile, cercare di non perdere, perché un punto può fare la differenza più avanti. Poi occorrerà programmare il futuro, capire come ripartire, e anche con chi, sia a livello che di rosa che in panchina".