Dagli inviati Nonostante l'acqua, più di 15mila presenti al Franchi: i dati di Fiorentina-Panathinaikos

È ripreso da pochi minuto il secondo tempo di Fiorentina-Panathinaikos, che vede i viola condurre per 2-0 temporaneamente. Intanto, la società viola fa sapere i dati ufficiali in merito a pubblico e incasso della gara: sono in tutto 15.623 i presenti sugli spalti del Franchi, per un incasso lordo di € 375.820,00 in favore del club di Commisso.